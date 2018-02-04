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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan saldırısına kınama

Pakistasn'da gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama bildirisi yayınlandı.

İHA | 04.02.2018 - 10:35..
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’da yaşanan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği terör saldırısı kınandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pakistan’ın Hayber Pahtunhva Eyaleti’nin Swat şehrinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

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