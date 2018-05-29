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Dışişleri Bakanlığından Solingen saldırısı açıklaması

Almanya’nın Solingen kentinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanmasıyla hayatını kaybeden beş Türk vatandaşı, saldırının 25. yılında anıldı.

İHA | 29.05.2018 - 08:29..
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Almanya’nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu beş Türk vatandaşı yaşamını yitirmişti.

"YENİDEN YAŞANMAMASI TEMENNİMİZDİR"

Dışişleri Bakanlığından saldırının 25. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Almanya’nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren beş vatandaşımızı, söz konusu saldırının 25. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu tür trajedilerin yeniden yaşanmaması temennimizdir. Bununla birlikte, aradan geçen çeyrek asra rağmen, ırkçılık ve İslam karşıtlığının Avrupa’da gösterdiği artışı kaygıyla izliyoruz. Tüm insanlığın ortak sorunu olan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile mücadelede etkin tedbirler alınması ve özellikle siyasetçilerin ve medyanın özenli bir dil kullanması gerektiğini, bu vesileyle, bir kez daha vurgulamak istiyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından Solingen saldırısı açıklaması

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ANMA TÖRENLERİNE KATILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, söz konusu anma törenlerine katılmak üzere, 29 Mayıs 2018 tarihinde Düsseldorf ve Solingen’e bir ziyaret gerçekleştireceğinin bildirildiği açıklamada, ziyaret sırasında, Bakan Çavuşoğlu’nun Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile de ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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