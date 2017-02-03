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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına sert tepki gösterdi.

03.02.2017 - 22:15
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kammenos’un, 1 Şubat'ta bir Yunan televizyon kanalına verdiği mülakatta "kullandığı dil, üslup ve gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan ifadelerinin esefle karşılandığı" bildirildi.

"İZAN VE İNSAFTAN YOKSUN"

Kammenos'un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı "temelsiz, yakışıksız ve etik dışı ifadelerinin" kınanarak kendisine iade edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir. Yunanistan makamlarını bir kere daha devlet sorumluluğuna uygun davranmaya ve iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği ortamına zarar verecek açıklamalardan imtina etmeye davet ediyoruz."

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunan bakan, “Elbette ki komşularımızı seçmiyoruz ama onlara nasıl davranacağımızı biz seçebiliyoruz.

"İÇ VE DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE İYİ DURUMDA DEĞİL"

Çok sinirliler, çok iç sorunları var ve dış politika konusunda çok iyi bir durumda olmadılar. Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamak ve iç sorunlarını dışarıya çıkarmamak. Komşularının davranışlarını eleştiriyorlar ancak onlar da en iyi davranışı sergilemiyorlar” dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan bakana sert tepki

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