Bakan Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili başka deliller var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

ABD’nin İran’a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, “Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz” sözleriyle yanıt verdi.

"İRAN’I KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK AKILLICA DEĞİL"

Çavuşoğlu, Türkiye’nin İran’a komşu olduğunu ve bu ülkeden doğal gaz ve petrol aldığını hatırlatarak, Japonya dahil Türkiye gibi ülkelerin söz konusu yaptırımlarla enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin hiç kolay olmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran’ı köşeye sıkıştırmanın ve izole etmenin akıllıca olmadığını bilakis tehlikeli olduğunu, İran halkını cezalandırmanın da adil olmadığını ifade etti.

"FETULLAH GÜLEN HALA ABD’DE"

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe kalkışmasında FETÖ’nün 251 insanı katlettiğini ve 2 binden fazla insanı yaraladığını belirterek, “Bu terör örgütü lideri Fetullah Gülen hala ABD’de. Biz, ABD’nin onu Türkiye’ye iade etmesini istedik. Mahkeme kararları dahil tüm kanıtları da kendilerine teslim ettik. Bu konuda çabalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.

"ABD’NİN PKK VE YPG’Yİ DESTEKLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD’nin Suriye’de terör örgütünü desteklediğini kaydeden Çavuşoğlu, “ABD, PKK ile YPG arasında hiçbir fark olmadığını kabul ediyor. PKK, ABD ve Birleşmiş Milletler’in terör örgütleri listesinde. Biz, ABD ile PKK terör örgütüne karşı terörle mücadeleye yönelik çalışma grubu oluşturduk. ABD’nin Suriye’de PKK ve YPG’yi desteklemesi kabul edilemez” diye konuştu.

"KAŞIKÇI’YI ÖLDÜREN 15 KİŞİ TALİMATI KİMDEN ALDI?"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı delillerin ellerinde olduğunu belirterek, “Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de mevcut. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda, onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu diye konuştu.

"ERDOĞAN KRAL SELMAN OLMADIĞINDAN EMİN"

Başkan Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatı veren kişinin Kral Selman olmadığından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kişi, kendi kendine gelmedi, talimat aldılar. Talimat ve izin almadan 15 kişi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaşını öldürmek için gelemez” ifadelerini kullandı.