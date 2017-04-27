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Dışişleri sözcüsü: ABD askeri teröristle görüşmez

Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, Amerikalı askerlerin TSK'nın operasyonları sonrasın Sincar'ı ziyaret ettiği fotoğrafları yorumladı.

27.04.2017 - 05:42
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Dışişleri sözcüsü: ABD askeri teröristle görüşmez

Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Amerikalı askerlerin helikopterle bölgeye giderek örgüt üyeleriyle görüşmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Toplantıda Toner'e, "PKK'yi terör örgütü olarak gördüğünüzü belirtiyorsunuz, fakat Türkiye'nin operasyonundan sonra ABD askerlerinin bölgeye gitmesini ve üst düzel bir askerin burada PKK liderleri tarafından karşılanmasını nasıl açıklıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

"BU SORU SAYGISIZCA..."

Toner, "Bahsettiğiniz fotografları görmedim. Fakat üst düzey askerlerin PKK liderleriyle el sıkıştığı ya da görüştüğü yönündeki ifadedeki saygının ciddi şekilde sorgulanmasını isterim." dedi. Toner ayrıca, PKK'yı terör örgütü olarak tanımladıklarını belirtti.

Öte yandan Toner, TSK'nın terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun bir önceki günden farklı yere yapıldığını kaydeden Toner, "Türkiye'nin sınırlarını korumak için PKK terörizmine karşı yaptığı operasyonları destekliyoruz. Bu operasyonlar Türkiye'nin PKK'ya karşı son birkaç yıl içerisinde yaptığı operasyonların bir parçasıdır.'' diye konuştu.

Toner, "Türkiye'nin iki gün önce yaptığı operasyonlarla dün gece yaptığı operasyonların coğrafi olarak bir bağlantısı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri sözcüsü: ABD askeri teröristle görüşmez

Dışişleri sözcüsü: ABD askeri teröristle görüşmez

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