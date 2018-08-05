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Dışişleri Venezuela’daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun katıldığı törende gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten bir açıklama yayınladı.

İHA | 05.08.2018 - 09:51..
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

"7 ASKERE DE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, olay sırasında Cumhurbaşkanı Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulmasının en büyük teselli olduğu belirtilerek, “Patlamalar neticesinde yaralandığı belirtilen 7 askere de acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Venezuela’daki saldırıyı kınadı

Türkiye’nin bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı, Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

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