Dışişleri: AB heyeti vize görüşmelerinde olumlu

Dışişleri kaynakları, Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi diyaloğu toplantısının dün Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ile Avrupa Komisyonu'nun göç konularından sorumlu genel müdürü eş-başkanlığında teknik düzeyde gerçekleştirildiğini belirtti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Toplantıya AB, Adalet ve İçişleri bakanlıklarından da yetkililerin katıldığını belirten kaynaklar, toplantıda AB ile vize serbestisi diyalogu kapsamında henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin Şubat 2018'de komisyona Ankara'nın sunduğu çalışma planı hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

AB'NİN 72 KRİTER ŞARTI

AB tarafı Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması için 72 kriterin karşılanması gerektiğini belirtirken, özellikle Terörle Mücadele Kanununda değişiklikler yapılmasını, kişisel verilerin korunması konusunda da Ankara'nın bazı adımlar atmasını talep etmişti.

Ankara, bu kriterlerin nasıl karşılanabileceğine dair önerilerini içeren çalışma planının şubat ayında komisyona sunmuştu.

"AB MEMNUNİYETİNİ İFADE ETTİ"

Görüşmeye ilişkin bilgi veren kaynaklar, "AB Komisyonu Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, çalışma planımızı kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini, 2016'dan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmelerin yarattığı zorlukları bildiklerini vurgulamıştır. Komisyon heyeti, sunduğumuz Çalışma Planı'nın teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep etmiştir" dedi.

Toplantıda bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkındaki görüşlerin paylaşıldığını belirten kaynaklar, Komisyonla teknik çalışmaların önümüzdeki dönemde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını da kaydetti.