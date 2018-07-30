taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.158
USD
4,8932
EURO
5,7327
ALTIN
192,38
PETR
75,5300

Dışişleri: Yabancı temsilciler hadlerini aşmasın

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki faaliyetlerine destek açıklaması yapan büyükelçilere "haddinizi aşmayın" uyarısı yaptı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 20:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Dışişleri: Yabancı temsilciler hadlerini aşmasın

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HADLERİNİ AŞMAMAYI TAVSİYE EDİYORUZ

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, bazı Büyükelçilerin, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Sözkonusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz.

"RUMLAR HAKKIMIZI HİÇE SAYIYOR"

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Sözkonusu faaliyetlerle Rum tarafı, Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saymaktadır. Rum Yönetimi’nin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin ulaşmak için yoğun çaba sarfedegeldiği olası çözümle Ada’da ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkabilecek kazan-kazan temelli ekonomik işbirliği potansiyelini henüz idrak edemediğini göstermektedir.

GKRY’nin bu sorumsuz adımlarına karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ve Türkiye gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Nitekim Sayın Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır."

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

133
Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

118
Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

90
Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

96
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

221
Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

92
Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da

Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM