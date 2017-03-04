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Dışişleri’nden ABD’nin raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu’na ilişkin açıklama yaptı.

04.03.2017 - 17:30
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Açıklamada, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, daha da ileriye götürülmesi ve en üst uluslararası standartlara erişilmesinin Türkiye’nin temel hedefleri arasında yer aldığı vurgulandı. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kapsamlı reformların bunun teyidi olduğu belirtildi.

PKK İLE MÜCADELEMİZ 'İÇ ÇATIŞMA' OLARAK NİTELENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığından, ’ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu’na ilişkin yapılan açıklamada, "PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin ’iç çatışma’ olarak nitelendirilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

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