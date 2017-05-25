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Dışişleri'nden ABD'ye tasarı tepkisi

Yapılan açıklamada "ABD Dış İlişkiler Temsilciler Meclisi Komitesinin kabul ettiği karar tasarısını reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

25.05.2017 - 23:21
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Dışişleri'nden ABD'ye tasarı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde oylanan karar tasarısı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"ÇARPITILAN YANLI KARAR TASARISINI REDDEDİYORUZ"

"ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün (25 Mayıs) gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır.
ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır.

İZAHI YAPILMADI

Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.

Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisinde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi, meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz."

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