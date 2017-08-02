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Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın batısındaki Herat şehrinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

02.08.2017 - 00:50
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Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı  Enformasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Afganistan'ın batısındaki Herat şehrinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

"TERÖR SALDRISINI LANETLİYORUZ"

Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz."

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Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama

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