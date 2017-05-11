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Dışişleri'nden Almanya'nın iltica kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'nca, FETÖ bağlantılı askeri personellerin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesi esefle karşılandı.

11.05.2017 - 09:51
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Dışişleri'nden Almanya'nın iltica kararına sert tepki

 

"Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir" denilen yazılı açıklamada şunlar denildi:

"TÜM KANITLAR ORTADAYKEN ALMANYA'NIN KARARI İLİŞKİLERİ ZEDELİYOR"

"15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşılıyoruz. Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir.

"DARBECİ ZİHNİYETE KUCAK AÇTI"

Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır. Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eşzamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz"

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