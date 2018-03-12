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Dışişleri'nden Almanya'ya PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, PKK yandaşlarının Berlin'de ve Lauffen am Neckar kasabasında Türklerin gittiği iki camiye yaptığı saldırısı sonrası, Almanya'ya uyarıda bulundu.

AA | 12.03.2018 - 01:23..
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Almanya'nın başkenti Berlin ve Lauffen am Neckar kasabasında Türklerin gittiği iki camiye saldırı gerçekleşti. Meydana gelen saldırıyı terör örgütü PKK yanlıları üstlendi. Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası Almanya'ya PKK yandaşları konusunda uyarıda bulundu.

Camilere yapılan saldırıyı gerçekleştirenlerin ortaya çıkmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, "PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz" denildi.

"PKK'YA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİN"

"Almanya'nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait iki camiye son günlerde saldırılar düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırılarda, can kaybı yaşanmaması tek tesellimizdir. Lauffen am Neckar'da 9 Mart gecesi Molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenilmiş olmakla birlikte, dün gece Berlin'deki camiye yapılan  saldırının failleri henüz belirlenememiştir. son dönemde, Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz.

"ÖNLEM ALINMASINI BEKLİYORUZ"

"PKK'nın Lauffen am Neckar'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz. Söz konusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını Alman makamlarından bekliyoruz."

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