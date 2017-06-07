taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.594
USD
3,5211
EURO
3,9509
ALTIN
145,96
PETR
49,7400

Dışişleri'nden İran'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İran İslami Danışma Meclisi'yle İmam Humeyni Türbesi'nde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

07.06.2017 - 14:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dışişleri'nden İran'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın İran'da düzen lenen terör saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bu sabah saatlerinde Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

İlginizi Çekebilir
İzmir'de 33 Suriyeli kaçak yakalandı
Karabağlar ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 33 Suriyeli emniyet güçleri tarafından yakalandı.
AB, Türkiye'ye yardımları denetleyecek
Avrupa Birliği, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi yardımları denetlemeye karar verdi.
Van'da yeşil listedeki terörist öldürüldü
Van'da öldürülen teröristler arasında bölücü terör örgütünün sözde Van sivil savunma birlikleri sorumlusunun da yer aldığı tespit edildi.
FETÖ'cü öğretmen çift, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Haklarında FETÖ'den yakalama kararı bulunan öğretmen çift, 3 çocuğu ile Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran parlamentosuna saldırı

İran parlamentosuna saldırı

187
Humeyni'nin mezarına saldırı anı

Humeyni'nin mezarına saldırı anı

192
Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

277
Zamlı emekli maaşları listesi 2017

Zamlı emekli maaşları listesi 2017

66
Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

110
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

134
Paris'te terör korkusu

Paris'te terör korkusu

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM