Dışişleri'nden İran'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın İran'da düzen lenen terör saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bu sabah saatlerinde Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."