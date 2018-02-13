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Dışişleri'nden Yunanistan'a: Tehlikeleri hareketlere son verin

Dışişleri Yunanistan'la yaşanan Kardak gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 20:04..
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Kardak bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 703 Nolu Türk Sahil Güvenlik gemisinin ön tarafı, Yunan teknesinin arka tarafına çarptı. Yunan basını da yaşanan hadiseyi, "Türk sahil güvenlik botu, Yunan teknesini mahmuzladı" diye isyan etti.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin yapılan açıklamada, "Protesto girişiminde bulunulduğu iddiası çarpıtmadır. Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır. Yunanistan tehlikeli hareketlere son vermeli" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan bir açıklamada Kardak Kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde "kuvvetli bir protesto girişiminde" bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi kamuoyunu yanıltmakta, hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır.

MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİMİZİ İLETTİK

"Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak Kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterini aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege'de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir."

Dışişleri'nden Yunanistan'a: Tehlikeleri hareketlere son verin

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