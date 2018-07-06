Dışişleri'nden Münbiç ve Doğusu açıklaması

Türkiye Doğu ve Güney sınırarında yaptığı askeri operasyonlar ile terör karşısında önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Özellikle Fırat Kalkanı'ndan sonra başlatılan terör karşıtı operasyonlarda Münbiç'e kadar gelindi.

Terör örgütü PKK'nın kalesi konumundaki Münbiç'in boşaltıması ile ABD ile koordineli olarak bölgeyi güvence altına alan Türkiye, bölgeyi tamamen güvence altına alana kadar harekatları sürdürecek.

TAKVİM İŞLİYOR

Münbiç konusunda, YPG karşısında ABD ile bir yol haritasının belirlendiği ve bu harita kapsamında takvimin de ilerlediği belirtildi. PKK ve YPG'nin bu topraklardan çekileceği belirtilirken, silah toplamaların da ABD tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

YPG'nin henüz çekilme yapmadığını ve sürecin işlediği de belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

DIŞİŞLERİ: MÜNBİÇ'TEN SONRA SIRA DOĞUSUNDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasının yalnızca bu toprakları kapsamadığını, Münbiç'ten sonra sıra Münbiç'in doğusuna da geleceği, bögenin tamamen güvence altına alınana ve terörden arındırılana kadar operasyonların sürdürüleceği belirtildi.