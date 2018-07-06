taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.991
USD
4,6139
EURO
5,4017
ALTIN
186,27
PETR
77,2800

Dışişleri'nden Münbiç ve Doğusu açıklaması

Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terör operasyonları arasında önemli yere sahip olan Münbiç güvenli hale getiriliyor. Dışişleri Bakanlığı Münbiç'in ardından doğusunun da hedef olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Dışişleri'nden Münbiç ve Doğusu açıklaması

Türkiye Doğu ve Güney sınırarında yaptığı askeri operasyonlar ile terör karşısında önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Özellikle Fırat Kalkanı'ndan sonra başlatılan terör karşıtı operasyonlarda Münbiç'e kadar gelindi.

Dışişleri'nden Münbiç ve Doğusu açıklaması

Terör örgütü PKK'nın kalesi konumundaki Münbiç'in boşaltıması ile ABD ile koordineli olarak bölgeyi güvence altına alan Türkiye, bölgeyi tamamen güvence altına alana kadar harekatları sürdürecek.

Dışişleri'nden Münbiç ve Doğusu açıklaması

TAKVİM İŞLİYOR

Münbiç konusunda, YPG karşısında ABD ile bir yol haritasının belirlendiği ve bu harita kapsamında takvimin de ilerlediği belirtildi. PKK ve YPG'nin bu topraklardan çekileceği belirtilirken, silah toplamaların da ABD tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

YPG'nin henüz çekilme yapmadığını ve sürecin işlediği de belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

Dışişleri'nden Münbiç ve Doğusu açıklaması

DIŞİŞLERİ: MÜNBİÇ'TEN SONRA SIRA DOĞUSUNDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasının yalnızca bu toprakları kapsamadığını, Münbiç'ten sonra sıra Münbiç'in doğusuna da geleceği, bögenin tamamen güvence altına alınana ve terörden arındırılana kadar operasyonların sürdürüleceği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

108
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

83
Venezuela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

Venezuela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

36
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

131
Erdoğan seçim gecesi ayağı sıkışan çocuğa ağladı

Erdoğan seçim gecesi ayağı sıkışan çocuğa ağladı

38
Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

70
La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM