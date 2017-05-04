Dışişleri'nden Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya ziyaretinde açıkladığı Suriye'de güvenli bölge konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

SURİYE TOPLANTILARININ 4.'SÜ ASTANA'DA YAPILDI

"Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulma yolundaki gayretleri desteklemek üzere 30 Aralık 2016 tarihinde ilan edilen ülke genelinde ateşkesi tahkim etmek ve bu çerçevede Suriye’de çatışan taraflar arasında benimsenebilecek güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere hayata geçirilen Astana toplantılarının dördüncüsü 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmıştır.

GÜVENLİ BÖLGE İLAN EDİLEN YERLER

Toplantıda, ateşkes düzenlemesinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasında Suriye’nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Homs vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Deraa ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin Muhtıra imzalanmıştır.

Çatışmasızlık bölgelerinin sınırları ve işleyişine ilişkin ayrıntı ve düzenlemeler, önümüzdeki dönemde üç Garantör ülke arasında tesis edilecek çalışma grubunda belirlenecektir.

SİLAH KULLANIMI DURACAK, İNSANI YARDIM AKIŞI SAĞLANACAK

Çatışan taraflar arasında yukarıda sayılan bölgelerde hava unsurları dahil her türlü silah kullanımının durdurulmasını ve bölgelere acil ve kesintisiz insani yardım akışının sağlanmasını kayıt altına alan bu Muhtıra’yı memnuniyetle karşılamaktayız.

İNSANİ İHTİYAÇLAR İÇİN GAYRETLER SÜRECEK

Türkiye, sağlanan bu mutabakatın etkili bir şekilde uygulanarak mevcut ateşkes rejimini tahkim etmesi, böylelikle sahadaki koşulların iyileştirilerek bir yandan siyasi çözüm sürecinde anlamlı adımların atılmasını kolaylaştırması, diğer yandan Suriyeli sivillerin bulundukları yerlerde güvenlik ve insani ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki gayretlerini etkin biçimde sürdürecektir."