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Dışişleri'nden Yahudi Ulus Devleti yasasına tepki

Dışişleri Bakanlığı: "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." açıklaması yaptı.

AA | 19.07.2018 - 15:48..
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dışişleri

Bakanlık bir açıklama yayınlayarak İsrail'in Yahudi Ulus Devleti yasasına tepki gösterdi ve Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇAĞDIŞI VE AYRIMCI BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ"

"İsrail Parlamentosu’nda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır.

Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir. Aynı yasada BM kararlarıyla hukukdışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür.

İsrail Hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukukdışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan sözkonusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."

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