Dışişleri'nden Yemen'in füze saldırısını kınadı

Geçtiğimiz günlerde Yemen'den Suudi Arabistan'a düzenlenen füze saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

"CAN VE MAL KAYBI OLMAMASI TESELLİ VERİCİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahsekonu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir."