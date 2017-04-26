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DİSK Taksim talebinden vazgeçti

DİSK 1 Mayıs kutlamalarını Bakırköy'de yapacak.

26.04.2017 - 12:18
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DİSK Taksim talebinden vazgeçti

DİSK Taksim talebinden vazgeçti

DİSK Taksim talebinden vazgeçti. Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarını Bakırköy'de yapacaklarını duyurdu.

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