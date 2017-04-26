DİSK Taksim talebinden vazgeçti

Gazeteci Batuhan Yaşar, Abdullah Gül'ün Deniz Baykal ile bir araya geldiğini, 'hayır' cephesinin adayı olabileceğini yazdı.

Marmaris'te, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı ikinci Kandil yapma çabasına balyoz gibi bir darbe indirdi.

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Yunanistan ve İtalya sığınmacılara bakamıyor

Avrupa Sayıştayı raporuna göre sığınmacıların Avrupa’ya geçişteki ilk durakları olan Yunanistan ve İtalya’nın acil yardıma ihtiyacı var.