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DİSK Taksim talebinden vazgeçti
DİSK 1 Mayıs kutlamalarını Bakırköy'de yapacak.
26.04.2017 - 12:18
Haberler
Gündem
DİSK
Taksim
talebinden vazgeçti. Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarını Bakırköy'de yapacaklarını duyurdu.
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