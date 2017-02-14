DİSK'in etkinliği HAYIR mitingine dönüştü

DİSK'in 50. kuruluş yıl dönümü, CHP'li Şişli Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

CHP-HDP BİRLEŞTİ

CHP'li ve HDP'li vekillerin de yoğun bir katılım gösterdiği etkinlikte, referandum için HAYIR sloganları yükseldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYARISI ÖNEMSENMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerini HDP'ye karşı uyarmıştı.

Ortak kampanyanın kendilerine kaybettireceğini söyleyen CHP Lideri, referandum sürecinde HDP'lilerle yan yana gelmek istemiyor.

Ancak DİSK'in 50. yıl dönümünde; CHP ve HDP'lilerin bir araya geldi.

FOTOĞRAF: CHP ve HDP'li vekiller slogan atarken objektiflere böyle yansıdı.