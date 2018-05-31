Dişlerini beyazlatmaya giden kadın 32 dişinden oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, bundan 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı.

KREDİ ÇEKİP DİŞÇİYE GİTTİ

Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk’ün üst ve alttan 10’ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre ise azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk’e burada kaplama işlemi gerçekleştirildi.

AĞRILARI DİNMEDİ

İşlemin ardından bir kaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk, kendisine verilen antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına karşın ağrıları hiç dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar yine kesilmedi.

1,5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Öztürk, Antalya Isparta ve Denizli’de doktor doktor gezmeye başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, iddiaya göre gittiği her diş doktorundan ‘ağrın bu sefer dinecek’ yanıtını aldı. Çeşitli kanal tedavileri ve devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayan Öztürk, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı.

"DELİRTEN HASTALIĞA" YAKANLADIĞINI SÖYLENDİ

Ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti. Burada ise kendisine halk arasında ‘delirten hastalık’ diye bilinen ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konuldu.

Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk’ün tüm bu yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk’ün, kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu.

"AYNAYA BAKAMIYORUM"

Acısının halen devam ettiğini belirten Sunay Öztürk, 6 ay önceki haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark olduğunu ve bundan dolayı aynada kendisine bakamadığını söyledi.

Artık acı çekmek istemediğini ifade eden gözü yaşlı anne, “Kızım, ‘anne eski haline ne zaman döneceksin’ diye soruyor. İyi bir tedavi edilmek istiyorum. Benim neyim var, bana ne yapıldı? Bu ağrı ne? Varım yoğum gitti, çocuğum okuldan geri kaldı. Bir annenin yanında sığıntı gibiyim. Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Uyuşturucu hap kullanmak istemiyorum. Ben para pul istemiyorum, sağlık istiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum” diye konuştu.

TEŞHİSİ KOYAN DOKTOR KONUŞTU

Öztürk’ün hastalığının teşhisini koyan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, daha önceden diş hekimleri tarafından uygulanan yöntemler sonrası Öztürk’ün sinir dokusunda hassasiyet bozukluğu meydana geldiğini, bu sebepten dolayı da ağrılarının kronikleştiğini kaydetti. Hastanın süreçten psikolojik olarak etkilendiğini de ifade eden Akyüz, "Bütün dişleri çekilmiş ve yapılan işlemlerle oradaki sinir dokusunun hassasiyeti bozulmuş, bununla ilgili şikayetleri kronik ağrı haline gelmişti. Cerrahi müdahalesi yapılmasına rağmen şikayetleri devam ediyor. Yapılması gereken tüm cerrahi müdahale başarıyla yapıldı. Ameliyat sonrası bir miktar, yüzde 60-70 rahatlamıştı" dedi.

TRİGMENİNAL NEVRALJİ NEDİR

Halk arasında “delirten hastalık” diye bilinen “trigeminal nevralji”, yüz bölgesini tutan bir nöropatik ağrı türüdür ve “tic douloureux” diye de adlandırılır. Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin bir ya da daha fazla dalının kapsadığı alanda gelişen, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, kısa süreli, şimşek gibi saplanan bir ağrıdır.

Çeşitli çalışmalarda, trigeminal nevralji görülme sıklığının 100 bin ’de 5 ile 25 arasında olduğu bildirilmiştir. Kadınlarda 1.7-2.2 kat daha sık olduğu bilinmektedir.