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Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası geleceğe taşınıyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve tanıtımı Görmeden Ölmeyin sloganıyla yapılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, gelecek nesillere emanet edilmeye hazırlanıyor.

AA | 19.08.2018 - 09:47..
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Sivas'ın Divriği ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca 'Anadolu'nun Elhamrası olarak görülen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

ANADOLU'NUN ELHAMRASI

Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde yapılan eşsiz yapı, inanç ve tarih turizmi açısından önemli bir eser olarak gösteriliyor.

Özgün mimarisi, estetik, kültürel ve evrensel değeriyle 13'üncü yüzyılda kadın erkek eşitliğini de simgeleyen bir anıt olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Avrupalı bilim adamlarınca Anadolu'nun Elhamrası olarak görülüyor.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası geleceğe taşınıyor

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı, Anadolu erken dönem mimarisinin en seçkin örneklerinden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, taş bezemeleri, 3 boyutlu geometrik stilleri, mimari özellikleri ve manevi havasıyla eşsiz bir eser.

Caminin batı kapısında ikindi namazı vaktinde ortaya çıkan namaz kılan insan silueti ise görenleri hayran bırakıyor. Turistler, bu silueti görebilmek için ziyaret saatlerini ikindi namazı vaktine denk getiriyor.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası geleceğe taşınıyor

RSTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Tarihi eserde 2 yıl önce başlatılan yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Eserin üzerine, restorasyon sürecinde yağmur, çamur ve kardan etkilenmemesi için çelik konstrüksiyondan geçici çatı yapıldı.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın üzerini tamamen kaplayan ancak esere temas etmeyen geçici çatı, çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak.


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