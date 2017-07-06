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Diyabakır'da ilk FETÖ kararı çıktı

FETÖ'nün kentteki "mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06.07.2017 - 10:28
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Diyabakır'daki FETÖ davalarında ilk karar, mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu olduğu iddiasıyla sanık Süleyman Türk'ün yargılandığı davada verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Türk ile avukatı hazır bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt içinde faaliyet göstermek suretiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Türk, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan Diyarbakır Girişimci İş Adamları Derneğine Avrupa'ya gezi yapılacağı için müracaat ettiğini ve para yatırdığını ileri süren Süleyman Türk, söz konusu geziye vali yardımcıları ve il müftüsünün de katıldığını iddia etti.

7,5 YIL HAPİS CEZASI

Sanık Türk, bu derneğin hiçbir toplantısına katılmadığı için üyeliğinin iptal edildiğini ve 17-25 Aralık sürecinden sonra hiçbir derneğe üye olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Türk'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi

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