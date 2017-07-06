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Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl bir alanı modern bir parka dönüştürerek yaşlıların yüzünü güldürdü.

06.07.2017 - 11:33
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın kentteki vatandaşları hak ettikleri belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

HUZUR SOKAĞI

Bu kapsamda Atilla'nın talimatıyla merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki atıl bir alan, yapılan çalışmalarla "huzur sokağı"na dönüştürüldü.

Kentte ilk defa böyle bir hizmet ile karşılaşan yaşlılar, huzur sokağında akranlarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Necdet Kaygısız, alanın atıl olduğunu, burayı yaşlılar için daha huzurlu bir ortama çevirmeye çalıştıklarını söyledi.

KAHVEHANE YERİNE...

Kaygısız, "Yaşlılar kahvehaneye gideceklerine gelip burada oturup dama oynayacaklar, aralarında sohbet edecekler. Burada güzel vakit geçirmeleri için bir ortam oluşturduk." dedi.

Daha önce "çocuk sokağı" oluşturduklarını anımsatan Kaygısız, başka yaş gruplarına göre de çalışma yapacaklarını kaydetti.

Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kent sakinlerinden 81 yaşındaki Mehmet Tevfik Şehir ise emekli olduğu için çok vakti bulunduğunu, oluşturulan huzur sokağında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini söyledi.

Şehir, "Çok güzel olmuş, Allah razı olsun yapanlardan. Daha önce bu semtte oturabileceğimiz sadece bir park vardı o da uzaktı. Çok memnun kaldık. Arkadaşlarımın hepsi emekli. Burada rahat oturup konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'

Sokağın ziyaretçilerinden 82 yaşındaki Ahmet Karaman da, kendileri için yapılan alandan memnun kaldığını dile getirdi.

Daha önce kahvehanelerden başka oturacak yerleri olmadığını belirten Karaman, "Arkadaşla beraber oturup eski zamanları konuşuyoruz. Çok güzel olmuş, Allah hayırlarını kabul etsin. Evim yakınlarda olduğu için her gün gelip burada oturuyorum." diye konuştu.

Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'

Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'

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