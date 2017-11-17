Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar

Haber sol, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Türkiye'de birçok vatandaşın belalısı durumuna gelen diyabet hastalığı için medimagazin'in yaptığı haberi hükümete yıktı.

37 YILDA 4 KAT ARTTI

Dünyada 422 milyon diyabetli hasta var. Sayı 1980’den beri dörde katlandı. Doğrudan diyabete bağlı yıllık ölüm sayısı 1.6 milyon. Ayrıca bir de yüksek kan glukoz düzeyinin yol açtığı 2 milyon kadar dolaylı ölüm söz konusu.

Türkiye’nin diyabet tablosu ise çok karanlık. En kötüde birinci olmak konusunda üstümüze yok.

Diyabet Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Türkiye Diyabet Vakfı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Selçuk Dağdeviren diyabetle ilgili önemli noktalara dikkat çekti.

DİYABET REKORU TÜRKİYE'DE

Uzun süreli kan şekeri düzeyi hakkında fikir veren HbA1c parametresinin ülkemiz ortalaması sürekli yükseliyor: 2005’de 7.9, 2007’de 8.1, 2011’de 8.6, 2014’de 9.4.

Bu durum diyabet sıklığının arttığına ilişkin açık bir kanıt. Rusya, Orta Doğu ve çok sayıda Balkan ülkesi arasında HbA1c ortalamasının rekor düzeyde arttığı ülke Türkiye.

DİYABETLİLERİN EN FAZLA ACİLE BAŞVURDUĞU ÜLKE DE TÜRKİYE

Diyabet hastalarının en fazla oranda acile başvurduğu ülke de Türkiye... Bunun nedeni hem kan şekerinin kontrol altına alınamaması hem de hipoglisemi gelişme sıklığının yüksekliği. Tam bir kısır döngü ve doğrudan doğruya diyabet hastalarının etkin biçimde tedavi edilemeyişinin göstergesi.

Yukarıdaki ülkeler arasında diyabete bağlı hastaneye yatış süresinin en uzun ülke de Türkiye: Yıllık 10.8 gün.

Diyabet için her yıl 9 milyar TL harcıyoruz. Bu hasta başına yıllık 2 bin 950 TL anlamına geliyor. Eğer diyabete bağlı komplikasyonlar gelişmişse (ki HbA1c düzeyinin artışı bunu kaçınılmaz kılıyor) diyabetli kişi başına sağlık harcaması 3 bin 943 TL’ye çıkıyor.

EKMEK TÜKETİMİ İLE REKOR KIRILDI

Hasta sayısındaki artış ve performans sistemi hasta başına ayrılan süreyi kısalttığı için, diyabetli hastaların tanı, tedavi ve takip süreçleri aksıyor.

Diyabetin kontrol altına alınması yaşam tarzında ve beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler gerektiriyor. Oysa Türkiye ekmek tüketimi ile Guinness rekoru kırmış durumda. Kişi başına yıllık ekmek tüketimimiz tam 199 kilogram. Dünya ortalamasının dört, Avrupa ortalamasının ise yedi katı. Ciddi bir karbonhidrat yükü altındayız. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin hem diyabet riskini hem de komplikasyonları artırdığı biliniyor.

AKP çok temel sağlık sorunları için en temel önlemleri almamak, buna karşılık gereksiz hastane ve teknoloji yatırımları yapmakta son derece uzman ve bu tercih para babalarının işine yararken halkın sağlığını yerle bir ediyor.