taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5746
Euro
7.6489
Altın
1196.9
Borsa
92790.99

Diyanet, 9 bin 500 din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 9 bin 500 din görevlisi alacaklarını açıkladı.

İHA | 05.09.2018 - 17:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Diyanet, 9 bin 500 din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, personel alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 BİN İMAM, 3 BİN KUR'AN KURSU EĞİTMENİ

Diyanet İşleri Başkanlığına din görevlisi alımı yapacaklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Bu yılın sonuna doğru 9 bin 500 kişi alacağız. Bunların 6 bini İmam Hatip, 3 bini Kur’an kursu öğretmeni, 500’ü ise müezzin kayyum olacak. Bu yılın sonuna doğru sınav yapacağız. İlahiyat fakültesi, İlahiyat ön lisans, imam hatip liselerinden mezun olmuş arkadaşlarımıza bir fırsat tanımış olacağız. O sınavı aralık ayında yapacağız, sınavdan hemen sonra da alımları yapacağız” dedi.

Ali Erbaş: Yıl sonuna kadar 9 bin 500 kişi alacağız VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

210
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

95
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM