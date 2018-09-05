Diyanet, 9 bin 500 din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, personel alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 BİN İMAM, 3 BİN KUR'AN KURSU EĞİTMENİ

Diyanet İşleri Başkanlığına din görevlisi alımı yapacaklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Bu yılın sonuna doğru 9 bin 500 kişi alacağız. Bunların 6 bini İmam Hatip, 3 bini Kur’an kursu öğretmeni, 500’ü ise müezzin kayyum olacak. Bu yılın sonuna doğru sınav yapacağız. İlahiyat fakültesi, İlahiyat ön lisans, imam hatip liselerinden mezun olmuş arkadaşlarımıza bir fırsat tanımış olacağız. O sınavı aralık ayında yapacağız, sınavdan hemen sonra da alımları yapacağız” dedi.

Ali Erbaş: Yıl sonuna kadar 9 bin 500 kişi alacağız VİDEO