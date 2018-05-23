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Diyanet, din istismarı ile mücadele programı başlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele programları başlatıldığını ifade etti.

İHA | 23.05.2018 - 23:30..
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği ‘Bilgiden Bilince’ konulu konferansa katıldı. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği konferansta, Erbaş öğrencilere hitap ederek nasihatlerde bulundu. Erbaş, dini ve bilimsel eğitim üzerinden örnekler verdiği konuşmasında kız öğrencilerin lisans eğitimi sonrası çalışma alanları ve din istismarıyla mücadele konuları başta olmak üzere merak edilen soruları yanıtladı.

İLAHİYATÇILARA TAVSİYELER

Konferans kapsamında öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Pedagojik formasyon noktasında özellikle Eğitim Fakültelerinin okul öncesi eğitim bölümlerini bitirirlerse,4-6 yaş sınıfı Kur’an kurslarımız var. Şu anda 140 bine yakın öğrencimiz oldu. Bir zamanlar 12 yaşını bitirmeyen delikanlı ya da kızımız yaz Kur’an kurslarına bile gidemezken, 14-15 yaşını bitirmeyen bir genç yatılı Kur’an kursuna gidemezken, şu anda 4-5 yaşında 140 bine yakın çocuğumuz var. Onlara öğretmenlik yapmak kolay değil. Daha çok kız öğrencilerimiz var. Bizim en fazla ihtiyacımız olan 4-6 yaş Kur’an kurslarında öğretmen olabilmek için eğer İlahiyat Fakültesi ile birlikte Eğitim Fakültesi’nin okul öncesi bölümünü de bitirirseniz göreviniz hazır. Ya da çocuk gelişimi bölümü, buna çok ihtiyacımız var” dedi.

DİN İSTİSMAMRI İLE MÜCADELE PROGRAMI

Din istismarı ile ilgili mücadele programlarının başlatıldığını dile getiren Erbaş, “Ülkemizin her yerinde öğrendiklerinizi anlatacaksınız. Ashab-ı Suffe ruhuyla bunu yapmamız lazım. Ashab-ı Suffe’de yetişen insanlar nasıl ki koşturdularsa bizler de koşturmak zorundayız. Yoksa dini salih bilgiden öğrenmeden çeşitli yerlere yayılan ve insanlarımızın zihnini karıştıran insanlar bizim başımıza bela olurlar. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele programları başlattık. İnsanımızı nerelere doğru sürüklemeye çalışan bir takım anlayışlar var. Bu anlayışlarla kim mücadele edecek? Biz mücadele edeceğiz” diye konuştu.

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