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Diyanet FETÖ ve DEAŞ'ın din istismarını anlatacak

FETÖ ve DEAŞ din istismarı hakkında hazırlanan el kitabının yakında tamamlanacağını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Belki yüz binlerce bastırıp bütün milletimize dağıtacağız" dedi.

AA | 17.03.2018 - 03:33..
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Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü ve DEAŞ'ın yaptığı din istismarı konusunda kitap hazırlığında olunduğu belirtildi. Bahsi geçen el kitabının kısa zamanda çıkacağını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ben mesela 'himmet' ve 'hizmet' diyemiyorum artık. Niye? Çünkü çok istismar edildi ve kirletildi." şeklinde konuştu.

Diyanet FETÖ ve DEAŞ'ın din istismarını anlatacak


TERİMLER ÜZERİNDE DE DURULACAK

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün din istismarını konu alan bir kitap çıkarılacağını belirten Erbaş, bu terör örgütü tarafından itibar kaybına uğratılan terimlerle ilgili de çalışma yaptıklarını bildirdi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Ben mesela 'himmet' ve 'hizmet' diyemiyorum artık. Niye? Çünkü çok istismar edildi ve kirletildi. Aslında bu kavramlar bizim için çok sıcak kavramlardı. Dolayısıyla bununla ilgili kitap çalışmamız var. FETÖ ve DEAŞ din istismarı el kitabı çalışmamız yakında bitecek. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bu kitapları basacaklar. Binlerce, belki yüz binlerce el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız."

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