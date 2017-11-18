taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk kez bir kadın atandı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk kez bir kadının atandığını duyurdu.

18.11.2017 - 12:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı atanarak bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖREVE BAŞLAYACAK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı
Taksim Meydanı'nda banka şubesine sandalye bacağıyla saldıran kişi polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Evden kaçan kız kardeşinin hesabını bilet satıcısına sordu
Düzce'de, evden kaçıp şehir dışına çıkan kız kardeşine bilet satan otobüs firmasını basan M.S., ortalığı birbirine kattı.
Kayseri'nin ödüllü tek kadın kelle paçacısı
Kayseri'de, 'bu ne kadar dayanacak ki' denilen esnaf lokantası sahibi Nimet Seyhan emekliliğini bekliyor.
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla ülke genelinde yağışlı hava etkili olurken sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlükte

56
Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

88
4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

46
Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

30
Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

Erol Evgin: Türkiye'nin temel problemi cehalet

551
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

65
Zafer Biryol'dan Bank Asya'ya 675 bin TL

Zafer Biryol'dan Bank Asya'ya 675 bin TL

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM