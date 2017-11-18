Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk kez bir kadın atandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı atanarak bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖREVE BAŞLAYACAK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." şeklinde konuştu.