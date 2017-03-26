Diyanet İşleri Başkanı: Gençlerin küpesine karışmayın

Görmez, Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde, geçmişte üniversitelerde öğrencilerin ve çalışanların ibadetlerini zor şartlar altında yaptıklarını söyledi.

Dünyada birçok üniversiteyi ziyaret ettiğini anlatan Görmez, Türkiye'deki üniversitelerin mabetsiz olmasının kabul edilemez olduğunu aktardı.

"HER ÖĞRENCİ, FİZİĞİN ARKASINDAKİ METAFİZİKLE TANIŞABİLMELİ"

Her üniversitede erkek ve kadın öğrencilerin, rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri mekanların bulunmasının gençlerin geleceği için önemine işaret eden Görmez, şöyle konuştu:

"O fizik okuyan öğrencilerimizin, fiziğin arkasındaki metafizikle tanışması bakımından, matematik okuyan öğrencimizin tabiata, kainata Allah'ın yerleştirdiği kanunların yanında mabette Allah'ın kitabına yerleştirdiği kanunları öğrenmesi ona sadece bir zenginlik kazandırır. Onu mahrum etmez, onu fakirleştirmez. Onu çok daha geleceğe hazır hale gelen, kendi ülkesine yabancı olmayan, kendi ülkesinin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle barışık bir insan, bir bilim adamı veya bir yönetici olmasını sağlamaktan başka bir faydası olmaz. Bütün bunlar kendisi için son derece faydalı şeylerdir. Onun için bu konuda gecikmiş olmamız affedilecek bir şey değildir. Her camimizi her kampüsün içinde, o kampüsün mimarisiyle barışık, bütün öğrencilerimizi kalplerine ruhlarına açık bir mabedin varlığı ülkemizin geleceği açısından da önem arz ediyordu."





ÜNİVERSİTEDEKİ DİN GÖNÜLLÜLERİNE TAVSİYELER

Görmez, her din gönüllüsünün sahip olması gereken nitelikleri bulunduğuna dikkati çekerek, üniversitelerde görev yapacak din gönüllülerinin de daha farklı niteliklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Diyarbakır'daki üniversiteside okunan hutbeden Yıldız Üniversitesindeki camide görev yapan imam hatibin bilgisinin olması gerektiğini anlatan Görmez, "ODTÜ'de görev yapan arkadaşımız ile Iğdır Üniversitesinde görev yapan arkadaşımız arasında bir iletişim olmalı. Her birimiz birbirimizin tecrübesinden istifade ederek, yararlanarak farklı uygulamaları, kendi illerimize, kendi üniversitelerimize, kendi camilerimize taşıyabilmeliyiz." diye konuştu.

"SAKIN DİNİ ZORLAŞTIRMAYA KALKMAYIN"

Görmez, sürekli üniversitedeki gençlerle bir araya geldiğini ve onların sıkıntılarını dinlemeye çalıştığını aktardı.

Gençlerin de eleştirilerini kabul ettiklerini ve bu yönde çalışmalar yapıldığını anlatan Görmez, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz 'Hayat tarzımızdan dolayı bize ön yargılı bakmasınlar, küpemi görünce dudak bükmesinler, top sakalımı, kuyruklu saçımı görünce beni yadırgamasın' diyor. Daha önce 'Gençliğin küpesiyle, dövmesiyle uğraşmayın' demiştim. Ben bunu demeye devam edeceğim arkadaşlar. Şekle takılmayın, öze ve ruha yönelin, kalbe girin. Kalbe girdiğinizde sizi rahatsız eden hususlarda, inanın o kişi kendine çekin düzen verecektir zaten. Allah'ın mubah kıldığı alanları daraltmayın. Allah'ın yasak kıldıklarını ortadan kaldırmak için uğraşın. Allah'ın mubah kıldıklarıyla insanların kendi haline, örfüne, vicdanına bıraktığı alanları daraltırsanız, dini yaşanmaz kılarsınız. Her kim dini zorlaştırırsa ona bağlı mağdur olur yaşayamaz. Din kolaylıktır. Dini hele genç dostlarınızla konuşurken sakın dini zorlaştırmaya kalkışmayın. Gençleri yargılamayın, yargılayıcı bir dil kullanmayın. Özel hayatına müdahil olmayın. Küpesine, dövmesine saçına, sakalına kıyafetine kotuna botuna asla müdahil olmayın. Bilakis ruhuna kalbine hitap edin."