Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Zenginlikten korkmayın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Karatay ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen Konya İş Adamları Buluşması Toplantısı'nda, İslam alemin acı bir yüzyıl yaşadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ideal müminleri ve zenginleri, "Onlar ki alışveriş ve ticaret onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz, onları namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz" ayetiyle tarif ettiğini dile getiren Görmez, Konya'nın dünyanın her tarafında hayırları olan bir şehir olduğunu vurguladı.

Görmez, varlıkla imtihan edilmenin daha zor olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"ÇOK ÇALIŞIN VE ZENGİN OLUN"

"Biz Müslümanlar Türkiye'de her açıdan varlıkla imtihan ediliyoruz. Zaman zaman imtihanı kaybetmekle karşı karşıya kalıyoruz. Cenab-ı Hak, verdiği bütün nimetleri alma gücüne şüphesiz sahiptir. Hiçbir zaman şımarmamalıyız. Hiçbir zaman gevşememeliyiz. Bu yüzyıllık acılardan sonra çok daha iyi olmak için iyiliği yeryüzüne taşımak için çok daha güçlü olmalıyız. Çok daha fazla çalışmalıyız. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz Cenab-ı Hak, bereketini versin. Çok çalışın ve zengin olun. Zenginlikten hiç korkmayın ama bir şeyden korkun. Zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin servetinizin size hükmetmesinden korkun."

"ASGARİ ÜCRETLERLE ÇALIŞTIRDIĞINIZ İŞÇİLERİ UNUTMAYIN"

Görmez, zekatı ve hayır yapanların kendi yakınlarını unutmaması gerektiğini hatırlatarak, "İster Diyanet ister falan vakıf istesin, 'onların çalışmalarına katkıda bulunacağız' diye kendi fakirinizi, şehrinizin fakirini sakın unutmayın. Asgari ücretlerle çalıştırdığınız işçileri unutmayın. Her ilimizde müftülerimizle iş adamlarımız birlikte oturup zekat ve hayır müessesini bütün dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, kendi yakınımızdan başlayarak, 'Allah'ın muradına uygun daha nasıl müesseseleştiririz' bunun üzerinde birlikte durmamız gerekir." diye konuştu.