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Diyanet İşleri Başkanı'ndan ibadet tavsiyesi

Katıldığı bir programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Namaz kılan insan haram işler mi? İbadet insanı kötülükten uzaklaştırır." dedi.

DHA | 22.09.2018 - 21:12..
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Diyanet İşleri Başkanı'ndan ibadet tavsiyesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne ziyaretinin ikinci gününde sivil toplum örgütü temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Erbaş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yıldırım Mahallesi'ndeki Kuran kursunu ziyaret etti.

"DİNİMİZİ GENÇ YAŞLARDA ÖĞRENİRSEK HARAMDAN KORUNURUZ"

Buradaki öğrencilerle sohbet eden Erbaş, çocuklara dini konularda bilgi verdi. Erbaş, buluğ çağına gelenlerin ibadetlerini yapması gerektiğini belirterek, "Artık buluğ çağına geldiğimizde ibadetlerimizi yapacağız. Eğer dinimizi bu yaşlarda iyi öğrenirsek kendimizi haramlardan ve yanlışlardan korumuş oluruz" dedi. Mahallede bulunan ve gençlerin spor aktivitelerini yaptığı 15 Temmuz Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Erbaş, yapılan çalışmalar nedeniyle merkezin yöneticilerine teşekkür etti.

"İBADET İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN UZAKLAŞTIRIR"

Burada gençlere ibadet yapmanın önemini anlatan Erbaş, şunları söyledi: "Camiler, Kur'an kursları bütün bunlar aslında bizi daha iyi kul olmaya, daha iyi insan olmaya yönelten, yönlendiren vasıtalardır. İbadetler vasıta aslında, yani amaç değil araçtır. Namazı niye kılıyoruz? Daha iyi Müslüman olabilmek için. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılmaya başlayan insan alkol kullanıyorsa alkol kullanmaktan vazgeçer. Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor. Namaz böyle, oruç böyle, hac böyle, zekat böyle. Dinimiz insanı daha nitelikli, daha iyi insan yapmak içindir."

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a adının yazdığı mahallenin amatör takımı olan 'Mega Gençlik Spor' forması ve atkısı hediye edildi. Erbaş, basına kapalı başka bir programa katılmak üzere Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyüne geçti.

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