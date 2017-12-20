Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni atamalar gerçekleşti

Avrasya Tüneli, yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölge, gece saat 00.00 ile 02.00 arasında çift yönlü olarak kullanılmayacak.

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İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da perşembe günü Katalonya için seçim yapılacak. Ayrılıkçılar ile birlik yanlıları arasında geçecek parlamento seçimleri öncesinde iki kesim de halkın karşısına çıktı.