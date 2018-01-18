Diyanet: Küçük yaşta evlilikleri önlemeye çalışıyoruz

Prof. Dr. Ali Erbaş, "1917'de Osmanlı döneminde kızlar için 17 yaş, erkekler için 17-18 yaşından sonra evlenilebilir gibi bir açıklama yapılmış. Bugün bizim Medeni Kanunumuzda 18 yaş sınırı vardır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insanımıza bunu tavsiye ediyoruz. 17 ve 18 yaşından sonra evlendirilebilir ama ondan önce çocuklarımızın eğitimine ağırlık verelim." ifadelerini kullandı.

"İFTİRALAR KASITLI"

Erbaş, 81 ilde 300'e yakın noktada Aile İrşat Bürolarının bulunduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yapmış oldukları protokoller çerçevesinde Aile Rehberliği eğitimi alan 350'ye yakın görevliyle çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Küçük yaşta evlilikleri önlemeye çalışıyoruz. Ama biz böyle yaparken atılan iftiraların kasıtlı olduğunu düşünüyorum." dedi.