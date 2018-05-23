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Diyanet şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

İHA | 23.05.2018 - 04:35..
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Diyanet İşleri Başkanlığı, şehit yakınları ve gazileri iftar sofrasında bir araya getirdi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık personeli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Diyanet şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu


"İNSANOĞLUNUN İKİ ÖNEMLİ SEVİNÇ ANI VARDIR"

Erbaş, şehit yakınları ve gazilere davetlerine icabet ederek iftar sofrasına katıldıkları için teşekkür etti.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) insanoğlunun iki önemli sevinç anı olduğunu buyurduğunu hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bunlardan birinin cennete girmek için beklediği, ikincisinin de iftarda ezanın okunmasını beklediği andır. Şu anda biz bunun ikincisini yaşıyoruz” dedi.

Diyanet şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu


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