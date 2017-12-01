Diyanet'ten cuma hutbesinde Kara Cuma tepkisi

Türkiye genelindeki tüm camilerde bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan ‘Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma’ konulu cuma hutbesi okundu.

"CUMA, HAFTALIK DİRİLİŞİMİZE VESİLEDİR"

Başkanlığın sitesinde de yayımlanan cuma hutbesinde, “Bugün cuma. Bugün haftalık bayram günümüz. Bizler, her cuma büyük bir sevinç yaşarız. Tarifi imkansız bir coşku ve heyecanın tadına varırız. Zira cuma, haftalık dirilişimize, hayata yeniden tutunmamıza vesile olan müstesna bir gündür. Cuma, hayatın türlü hengamesinde bunalan ruhlarımızın sükunete kavuştuğu gündür. Türlü zorluklar içinde bitap düşen gönüllerimizin durulup kendini bulduğu kıymetli bir zaman dilimidir.” denildi.

"CUMA RAHMETTİR, BEREKETTİR, HUZURDUR"

“Cuma, gündelik meşgalelerden, her türlü dünyevi kaygıdan sıyrılarak Yüce Allah’ın huzuruna duruşumuzun adıdır.” ifadesinin yer aldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

“Nasıl ki günde beş vakit namazımızda Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi gösteriyorsak, cuma namazında da bu kararlılığımızı perçinleriz. Her cuma kulluk ahdimizi yenileriz. Hafta boyunca yaptığımız ibadet ve iyiliklerimizi bu buluşmada Rabbimize adeta yeniden arz ederiz. Bizim için bir muhasebe zamanıdır cuma. Gidişatımızı yeniden gözden geçirme, bilerek ya da bilmeyerek yüklendiğimiz günahlardan arınma anıdır. Cuma, duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a yakarışın, onun engin rahmeti ve merhametine sığınmanın tam da vaktidir. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve muhabbetimizi gür bir sedayla haykırdığımız gündür cuma. Bizler, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle cuma namazında aynı inançla, aynı niyetle, aynı ideallerle camilerimizde toplanırız. Peygamber makamı bu minberlerden yankılanan hutbeleri can kulağıyla dinleriz. Sevincimizle hüznümüzle yeniden kaynaşırız. Hep birlikte Allah’a kul olmanın, kardeş olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın hazzını iliklerimize kadar yaşarız. Peygamberimizin (s.a.s) ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gündür cuma. Bu yüzdendir ki cuma, yüce dinimiz İslam’ın sembollerinden biridir. Cuma rahmettir. Cuma berekettir. Cuma huzurdur. Şu kadar var ki; inancımızda her bir saniyemiz, her bir günümüz değerlidir. Çünkü zamanı yaratan da, bizlere emanet olarak lütfeden de Yüce Rabbimizdir. Ve Allah katında zamana ne atfedildiğinden, günlerin nasıl isimlendirildiğinden daha önemlisi vaktin nasıl değerlendirildiğidir. Her bir nefesimizi Rabbimizin rızası doğrultusunda tüketip tüketmediğimizdir. Kısacık ömür sermayemizi ebedi bir kazanca dönüştürüp dönüştüremediğimizdir.”





"ÇILGIN BİR TÜKETİM ANLAYIŞINA ALET EDİLEMEZ"

Son zamanlarda sıkça duyulan “Kara Cuma” ifadesinin müminleri rahatsız ettiği bildirilen hutbede, “Zira bizim inancımızda bütün günler Allah’ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen, dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz, yüce dinimiz İslam’ı, hidayet rehberimiz Kur’an’ı, alemlere rahmet Peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanıtmaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah’ın yardımı da bizimle beraber olacaktır.” ifadelerine yer verildi.