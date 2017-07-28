Diyanetten FETÖ raporu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor, kamuoyuyla paylaşıldı.

FETÖ TÜM DETAYLARIYLA ANLATILDI

Raporda, Gülen'in, dini istismar ederek örgüt mensuplarını nasıl kandırdığı tüm detaylarıyla anlatıldı. Toplam 140 sayfalık raporda, Gülen'in kendisini olağanüstü bir şahsiyet olarak algılatmak için çok büyük ve sistematik çaba gösterdiği bildirildi.

GÜLEN SEÇİLMİŞ KİŞİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

İncelenen kitap ve ses kayıtlarında, Gülen'in sanıldığı gibi sonradan değil en başından itibaren örgüt mensuplarına, "Fetullah Gülen sıradan bir kimse değildir. O, ahir zamanda İslam'ı ihya etmek için Allah tarafından seçilmiş özel bir kişidir" telkininde bulunduğunun tespit edildiği de raporda belirtildi.

Raporda, örgüt mensuplarına sistematik bir şekilde telkin edilen bir diğer hususta ise Gülen'in başlattığı hareketin herhangi bir hareket olmadığı, Gülen'in "seçilmiş" olduğundan, örgüt mensuplarının da tıpkı Hazreti Muhammed'e inanan sahabe topluluğu gibi güzide bir topluluk, hatta ikinci sahabe nesli olduğunun anlatıldığı kaydedildi.

KİTAP VE SES KAYITLARI

Raporda, Gülen'in kişisel emirlerini örgüt mensuplarına peygamberin emirleriymiş gibi bildirdiği kaydedildi. İncelenen kitap ve ses kayıtlarında, Gülen'in uyanık veya uykudayken, her durumda Hazreti Peygamber ile görüştüğünü ima ettiği, örgüt mensuplarına kişisel emirlerini peygamberin emirleriymiş gibi yansıttığının belirlendiği de raporda bildirildi. Raporda, FETÖ'nün bu tutumuyla, bir Müslümanın asla tevessül etmeyeceği biçimde din usul ve esaslarını çiğnediği vurgulandı.

FETÖ'NÜN SAPKINLIKLARI

FETÖ elebaşının "sapkınlıkları" da raporda belgeli şekilde ortaya konuldu.

Raporda, Gülen'in 26 Kasım 1989 tarihli Hisar Camisi'nde yaptığı bir konuşmasında, "...burada bizim kalplerimize saniyede yetmiş defa nazar eden Allah var, celle celalühü. Ve burada O'nun gözünün içine bakan, O'nun cemal-i bakemalini müşahade eden Hazreti Muhammed Mustafa vardır. Çünkü cemaat, onun cemaatidir, çünkü sultan odur, çünkü sikkeyi basan odur, tuğrayı kesen odur." dediği vurgulandı.

GÜLEN'İN KONUŞTUĞU KÜRSÜDE ALLAH'IN BULUNDUĞU İDDİASI

Bu konuşmada, FETÖ elebaşı Gülen'in konuştuğu kürsüde Allah'ın bulunduğunun ima edildiği kaydedilen raporda, bu duruma ilişkin "Gülen'in konuştuğu kürsüde Allah'ın bulunduğu iddiası Yüce Allah'a mekan isnat etmek anlamına gelir. Yüce Allah mekandan münezzeh olduğu için O'na mekan isnat eden söylemler kullanmak İslam inancına kesinlikle aykırıdır. Örgüt liderinin, inanç bakımından risk taşıyan, kişinin imanını tehlikeye sokan bu ifadeleri pervasızca, kitleleri etkilemek için kullanmış, onun tarafından Allah, cami kürsüsüne yerleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GÜLEN, ALLAH ADINA KONUŞUYOR

Gülen'in 25 Mart 1990 tarihinde İzmir Şadırvan Camisi'nde yaptığı konuşmasında ise "Size bir müşahede arz edeyim. Böyle şeyleri cami kürsüsünden arz etmeyi önceleri düşünmüyordum. Ama size semanın iltifatını, Resulullah'ın iltifatını ketmedemezdim." diyerek Allah ile özel bir ilişki ve iletişim içerisinde olduğu iddialarına bir yenisini daha eklediği, örgüt mensuplarına Resulullah'ın iltifatlarını doğrudan alabildiğini iddia ettiği de raporda yer aldı.

Raporda, FETÖ elebaşının 9 Temmuz 1979'da İzmir Hisar Camisi'ndeki konuşmasında hadsizliğini daha da ileriye taşıyarak Allah adına konuştuğu belirtildi.

"GÜLEN'İ ÜZERSENİZ CEHENNEME GİTMEKTEN KURTULAMAZSINIZ"

Raporda, güya "Allah'tan gelen bilgileri bir prizma gibi örgüt mensuplarına, bağlılarına yansıtan" Gülen'in bir konuşmasında "Kendisini üzmenin Allah'ı üzmek anlamına geleceğini" söyleyerek, ona boyun eğmeyenleri cehennemle tehdit ettiği bildirildi.

Gülen'in söz konusu konuşmasında, "Açık, kapalı her şeyin net olarak ortaya döküleceği bir gün var. Allah huzurunda görüşürüz. Belki o gün benim gibi yufka yürekli birisi 'Allah'ım. Bu kobraları bağışlamadan ben cennete gitmiyorum' diyebilirim ama işin içinde Allah hakkı da olduğu için orada beni dinlemezler pek. Onun için yufka yürekliliğim de çok fayda etmez. Buna çok güvenmesinler." dediği de raporda belirtildi.

Raporda, bu konuşmasında yaptığı bedduaların kesin olarak tutacağını, cennete gitmesinin garanti olduğunu, orada başkalarını cehennemden kurtarmak için kendisine fırsat tanınacağını iddia ettiği belirten Gülen'in, çeşitli isim, benzetme ve lakaplarla devlet büyüklerine yönelik tahkir söylemlerine işaret edildi.