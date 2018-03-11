Son günlerde medyada gündem olan ve sosyal medyada büyük tepki gören bazı kişilerin yaptığı dini açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diyanet nerede' diye sormuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İSTİSMARCI SÖYLEMDE BULUNAN KİŞİLER İÇİN ARAŞTIRMA YAPILACAK

Gündemdeki tartışmalarla ilgili Erbaş, "Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini her şeyden önde tutmu, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır. Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği yanlış bilgiler ile milletimizi yanıltan, istismarcı söylem yapan kişi ve gruplara karşı gerekli araştırmaları titizilikle yaparak milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir." dedi.

Diyanet'ten gündemdeki konularla ilgili açıklama VİDEO

HERKES İSLAM HAKKINDA KONUŞURKEN DİKKATLİ OLMALI

Ali Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara göre gözden geçirmek dinde reform anlamına gelmemektedir.

İslamı ilimler fakültelerimiz bu konuda yetkin kurumlardır. İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır.

TÜM İLLERE KADIN MÜFTÜ YARDIMCILARI ATANACAK

İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız. Tüm illere kadın müftü yardımcıları atanacak.

Çocuk istissmarı noktasında neler yapabilir, yani pek çok bölgemizde kız çocuklarını okula göndermeyen aileler var. Bizim kardeşlerimizden yani çeşitli noktalarda konuşma yapma durumunda olan kardeşlerimizden ricamiz ehliyetsiz, o konuda yeteri bilgi sahibi olmayan kardeşlerimiz topluma açık, medya ve sosyal medya yönünde bu tür açıklamalar yapmasın.

Bu konu hakikaten milletimizi rahatsız ediyor. Yol haritamızda bu konuyla ilgili milli birlik ve beraberliklerimizi dikkate alan kişi ve şahıslar var. Ancak dini istismar eden bir takım yapılar var. FETÖ ve DEAŞ raporlarımızı tüm il ve ilçelerde bu raporları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Dini istismar eden yapılarla mücadelemiz devam ediyor. itibar kavramına uğramiş kavramlar var. Bu kavramlar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

