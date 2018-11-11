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Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir Mısıroğlu'na yapılan ziyaretin 9 Kasım'da gerçekleştiğini duyurdu.

AA | 11.11.2018 - 14:41..
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Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette çekilen fotoğrafların 10 Kasım'da sosyal medyada paylaşılması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışmalar üzerine Diyanet'ten yazılı bir açıklama geldi.

"9 KASIM 14.30'DA HASTA ZİYARETİ"

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu açıklaması

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