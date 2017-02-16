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Diyanet'ten şehit yakınlarına 'hac' jesti

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran gazi ve şehit yakınlarını kurasız hacca götürecek.

16.02.2017 - 21:20
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 yıllarında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarının kurasız götürülmesini önerdi.

GÖRMEZ'DEN ŞEHİT AİLERİ İÇİN ÖZEL TALEP

Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca kabul edildi. Buna göre, şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden şehitlerin anne,baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek.

GEÇEN YIL 750 GAZİ VE ŞEHİT YAKINI GÖNDERİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürülecek. Hacca geçen yıl 750 gazi ve şahit yakını giderken bu yıl bu rakam, kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte 4 bin 500’e ulaşacak.

EĞİTİM VE SEMİNERLER DÜZENLENECEK

Hacca gidiş tarihleri bu yıl 31 Temmuz-26 Ağustos olarak belirlenirken, dönüşler 5 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.

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