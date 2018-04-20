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Diyanet'ten deizm ve yakmayan kefen eleştirisi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, deizm tartışmalarına değinirken, din istismarcılarına da burgu yaptı.

AA | 20.04.2018 - 08:50..
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İşliyen, Afyonkarahisar Müftülüğünün bir otelde düzenlediği "Din İstismarının Önlenmesi" konulu panelde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar. Onun karşısına 'tepki göstereceğim' diye çıkıp en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım."

Diyanet'ten deizm ve yakmayan kefen eleştirisi


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