Diyanet, Meclis'e zekatın özendirilmesi için, zekat olarak verilen miktara vergi indirimi yapılmasını önerdi.
ZEKATA TEŞVİK İÇİN VERGİ İNDİRİMİ
Eğer Diyanet'in önerisi hayata geçerse zekat veren vergi indirimi isteyebilecek.
Diyanet'ten zekat verene vergi indirimi önerisi VİDEO
MAKBUZ İSTENECEK
Kanal D Haber'in haberine göre, zekat verenlerin vergi indirimden yararlanabilmesi için belli bir sınırlama olacak. Gıda Bankacılığı aracılığıyla dernek ve vakıflar üzerinden zekat verip, makbuz kestirmek şart.