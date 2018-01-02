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Diyanet'ten zekat verene vergi indirimi önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatını verenler için TBMM'ye vergi indirimi yapılması önerisinde bulundu.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 19:56..
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Diyanet'ten zekat verene vergi indirimi önerisi

Diyanet, Meclis'e zekatın özendirilmesi için, zekat olarak verilen miktara vergi indirimi yapılmasını önerdi.

ZEKATA TEŞVİK İÇİN VERGİ İNDİRİMİ

Eğer Diyanet'in önerisi hayata geçerse zekat veren vergi indirimi isteyebilecek.

Diyanet'ten zekat verene vergi indirimi önerisi VİDEO

Diyanet'ten zekat verene vergi indirimi önerisi

MAKBUZ İSTENECEK

Kanal D Haber'in haberine göre, zekat verenlerin vergi indirimden yararlanabilmesi için belli bir sınırlama olacak. Gıda Bankacılığı aracılığıyla dernek ve vakıflar üzerinden zekat verip, makbuz kestirmek şart.

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