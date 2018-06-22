Diyarbakır, 300 milyon liralık spor tesisine kavuşturuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, son 15 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde stadyum, spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti, kamp eğitim ve atıcılık alanı, buz pisti, gençlik kampları ve benzeri yüzlerce tesisi gençlerin hizmetine sundu.

Yıllarca spor tesisi eksikliği nedeniyle gündeme gelen Diyarbakır, bakanlığın bu kapsamda gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde modern spor mekanlarına kavuştu.

15 yılda arasında UEFA ve FIFA standartlarındaki ve Ziraat Türkiye Kupası Finaline ev sahipliği yapan 33 bin kişilik modern stadın da yer aldığı 38 tesis yapıldı. Kayapınar, Kulp, Çınar, Hani, Eğil, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde ihale ve proje aşamasında olan tesislerin tamamlanmasıyla 8 spor tesisi daha Diyarbakır'a kazandırılmış olacak.

MODERN STADA KAVUŞTU

Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon lira bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli stad, skorboard, restoran, kafeterya, VIP salonu, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi gibi alanlarına sahip stadyum, 306'sı engelli aracı olmak üzere 2 bin 340 araç kapasiteli park yeri bulunuyor. Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan final maçına ev sahipliği yaptı.

"MANEVİ DEĞERLERİMİZİ TERÖR YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, 15 yıl önce kentte 8 spor tesisin yer aldığını anımsattı.

Bakanlığın bölgeye yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılığı sayesinde modern spor tesislerinin inşa edildiğini aktaran Demir, "15 yıl önce 8 olan spor tesisimiz 46'ya yükseldi. Hükümetimiz döneminde Diyarbakır'da önemli yatırım atağı oldu. Ayrıca ihale ve proje aşamasında olanlarda var." dedi. Hizmete açılan tesislerden binlerce sporseverin yararlandığını vurgulayan Demir, "Bu tesisler arasında sentetik saha, olimpik ve yarı olimpik havuzlar, spor salonları, tartan pisti, atış poligonumuz da var." ifadelerini kullandı.

Demir, terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların kente büyük zarar verdiğini vurgulayarak, "Büyük acılar yaşandı, manevi değerlerimizi terör yüzünden kaybettik." şeklinde konuştu.

Modern tesislerin yapılması ve projelerle gençleri spora yönlendirdiklerini kaydeden Demir bu sayede 15 yıl önce 3 bin 176 olan lisanslı sporcu sayısının 80 bine yükseldiğini aktardı.