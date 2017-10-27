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Diyarbakır, Batman ve Siirt için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Diyarbakır, Batman ve Siirt için 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında sağanak yağış uyarısı geldi.

27.10.2017 - 15:03
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Diyarbakır, Batman ve Siirt için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, bölge genelinin yarından (Cumartesi) itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağışlı, hafta içinde ise aralıklı sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı, sıcaklıkların da yağışlı havanın etkisiyle mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Açıklamada, sağanak yağış uyarısının 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasını kapsadığı da belirtildi.

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