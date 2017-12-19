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Diyarbakır Bismil’de 2 dev bayrak dalgalanacak

Bismil ilçesinin giriş ve çıkışlarına 40 metre uzunluğunda 2 adet asansörlü bayrak direği dikildi.

İHA | 19.12.2017 - 10:01..
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi'nce, ilçesinin girişindeki Başakşehir sitesinin yanı ile çıkışındaki Karaköprü mevkisine, 40 metre uzunluğunda 2 adet asansörlü bayrak direği dikildi. Direğe dev bayraklar törenle çekildi.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk ve Meclis Üyesi Mahmut Vural ile vatandaşlar katıldı.

"ŞEREFİMİZİN SİMGESİNİ HER ZAMAN DALGALANDIRACAĞIZ"

Gülenç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, bağımsızlık ve özgürlüktür. Dünyada bir emsali daha bulunmayan, yüce milletimiz ile kahraman ordumuzun büyük fedakârlıklarla kazandığı zaferlerle bayrağımız göklerdeki en güzel yerini almıştır. Vatan toprağında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan, vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan bayrağımızı vatanımızın her yerinde dalgalandırmak bizim en ulvi görevlerimiz arasındadır. Kötü günde iyi günde daima her yerde bizi uluslararası göklerde temsil eden ulusumuzun şeref simgesidir. İşte bu yüzdendir ki şerefimizin simgesini kentlerimizde köylerimizde her zaman dalgalandıracağız.” dedi.
Diyarbakır Bismil’de 2 dev bayrak dalgalanacak

Diyarbakır Bismil’de 2 dev bayrak dalgalanacak

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