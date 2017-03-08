Diyarbakır Eğil Belediyesine kayyum atandı

Eğil Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bir kaç gün önce DBP'li belediye başkanı Petek Elyesa Çobanoğlu'nun ifadesi alındıktan sonra dün gece polis belediye binasına operasyon düzenledi.

Belediyede dün aramalar yapılırken, Belediye başkanı Çobanoğlu da görevden alındı. Yerine ilçe Kaymakamı Kürşad Atak kayyum olarak atandı.

15 İLÇEDEN 4'Ü KALDI

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye başkanı Gültan Kışanak'ın 25 Ekim 2016 tarihinden gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından görevden alınmasından sonra şimdiye kadar DBP'li olan 15 ilçe belediyesinin 11'inin başkanları görevden alınıp yerlerine kayyumlar atanırken, bazı belediye başkanları da haklarında yürütülen soruşturmalarda tutuklandı.

Toplam 17 ilçesi bulunan Diyarbakır'da merkez Bağlar, Ergani, Hazro ve Çınar ilçelerinde belediye başkanları görevlerine devam ederken, KHK kapsamında alınan karar ile söz konusu belediyelerin yapacağı iş ve işlemler de Kaymakamlık onayına bağlandı.