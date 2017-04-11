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Diyarbakır Havalimanı'nda bakım çalışması yapılacak

Askeri ve sivil uçakların ortak kullandığı Diyarbakır Havalimanı'nın ana pisti Mayıs ayında bakıma giriyor.

11.04.2017 - 12:27
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dhmi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Diyarbakır Havalimanı’nın ana pisti üzerinde 1 Mayıs 2017 ile 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında bakım-onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

2 SAAT HAVA TRAFİĞİNE KAPANACAK

Havalimanı, çalışma nedeniyle belirtilen tarihlerde öğlen saat 11.00 ile 14.00 arasında hava trafiğine kapatılacak.

DHMİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs’tan 30 Mayıs 2017’ye kadar, 11.00-14.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.Bakım-onarım çalışmaları süresince olası aksaklıklara meydan verilmemesi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tüm önlemler alındı. Havayolu şirketlerine gönderilen yazıda da uçuş programlarının buna göre planlanması ve yolcuların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması istendi."

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