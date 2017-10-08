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Diyarbakır kadın doğum hastanesinde yangın

angın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki diğer hastanelere nakledildi.

08.10.2017 - 18:23
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Merkez Bağlar İlçesi, Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 4'üncü katında, saat 17.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HASTANE BOŞALTILDI

Personel hemen alarma geçip tahliye işlemi başlatırken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar, bölgeye sevk edilen onlarca ambulansla kentteki diğer hastanelere nakledildi.

Diyarbakır kadın doğum hastanesinde yangın

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Söndürme çalışmaları sürerken, yangın sonrası ve söndürme çalışmaları sonrasında oluşan duman bütün katlara yayıldı. Yangın ve tahliye nedeniyle bütün personel çalışmalara katılmak hastaneye üzere çağrıldı.

Diyarbakır kadın doğum hastanesinde yangın

Diyarbakır kadın doğum hastanesinde yangın

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