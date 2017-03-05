taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu

Diyarbakır Lice'de 18 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından dağlık alanda büyük operasyon başlatıldı.

05.03.2017 - 18:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük operasyon başlatıldı.

"ASTSUBAY TOLGA TOPÇUOĞLU OPERASYONU"

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu

4 TABUR, 17 HELİKOPTER

Valilikçe, Lice'ye bağlı Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 07.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan harekata katılan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle söz konusu bölgedeki dağlık alana indirildi.

Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu

1 METREYİ AŞAN KARDA OPERASYON

Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak temas sağlandı. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu

Diyarbakır Lice'de son yılların en büyük operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

271
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

149
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

52
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

296
Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

93
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM